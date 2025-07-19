На Украину доставили полсотни опозоривших США танков

Австралия доставила на Украину 49 списанных танков M1A1 Abrams, пишет News.com.au. По данным издания, их стоимость составила $245 млн (19,2 млрд рублей).

Первая партия списанных танков после отправки из порта Джилонг в настоящее время находится во владении Вооруженных сил Украины, — сказано в материале.

Австралия впервые приобрела парк из 59 танков Abrams в 2007 году. Они ни разу не были использованы в зоне боевых действий. С тех пор австралийская армия заменила свой парк танками M1A2.

Канберра также планирует направить в Европу самолет Королевских ВВС Австралии E-7A Wedgetail для защиты «стратегически важного международного маршрута» оказания помощи Украине.

Ранее стало известно, что украинские войска потеряли 87% американских танков M1 Abrams. Из 31 машины, поставленной ВСУ, в строю остаются только четыре. По мнению аналитиков, хотя танки M1 Abrams считаются одними из самых современных и защищенных в мире, их эффективность в зоне боевых действий оказалась ограниченной.

В Росгвардии до этого сообщили, что расчеты БПЛА спецназа подбили три единицы боевой техники ВСУ в Сумской области. Уничтожены самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», танк и пикап с личным составом украинской армии. Беспилотники с управлением по оптоволоконному кабелю уничтожают технику противника даже в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы.