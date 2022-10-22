Полковник в запасе предрек мощное контрнаступление России на Украине Полковник Клупов предположил, что ВС России могут готовить мощное контрнаступление на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

ВС РФ могут готовить мощное контрнаступление в ходе спецоперации, заявил Герой России и полковник в запасе Рустем Клупов. Он предположил, что российская армия планирует использовать опыт стратегической операции по обороне Москвы в 1941 году и поэтому сейчас экономит силы на оборонительные операции, передает MK.RU.

Не исключено, что в эти дни, когда часть наших войск в меньшинстве ведет оборону в Херсонской области, готовится мощнейший контрудар, который приведет к контрнаступлению, — сказал Клупов.

Он отметил, что затишье на фронте обычно происходит перед крупными изменениями и «большой бурей». По его оценке, украинская армия уже потеряла свою военную промышленность и не является независимым государством в военной сфере. Без учета поставок западного оружия, никаких серьезных системных успехов, считает военный, украинская армия не достигла.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов отмечал, что задачей российских войск в настоящее время является сдерживание наступательной агрессии ВСУ на Херсонском направлении, после чего наши военные сами пойдут в активное наступление, однако это произойдет не раньше конца осени.

По мнению аналитика, у России появятся ресурсы для перехода к наступательным действиям в конце ноября — начале декабря, а дальнейшее продвижение возможно в полугодовой перспективе.