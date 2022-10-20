Военный эксперт предсказал, когда ВС России перейдут в активное наступление Военный эксперт Кнутов предсказал активное наступление ВС России на Украине к концу осени

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Главной задачей российских войск в настоящее время является сдерживание наступательной агрессии Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении, после чего наши военные сами пойдут в активное наступление, однако это произойдет не раньше конца осени, рассказал «360» военный эксперт Юрий Кнутов.

На мой взгляд, сейчас главная задача — остановить наступление украинских войск на Херсон. Это позволит сохранить жизни мирного населения и значительную часть жилого фонда, — подчеркнул Кнутов.

По мнению аналитика, у армии России появятся ресурсы для перехода к наступательным действиям в конце ноября — начале декабря, а дальнейшее продвижение возможно в полугодовой перспективе.

Кнутов напомнил, что перед Вооруженными силами России еще остается задача освободить Днепропетровск, Николаев и Одессу, без которых «Россия будет неполной».

В нашем приоритете сейчас — это сдержать продвижение украинских войск, измотать, обескровить и лишь потом начать контрнаступление, — заключил Кнутов.

20 октября представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы Украины смогли вклиниться в оборону российских подразделений на территории Херсонской области. По его словам, это произошло в районе населенного пункта Суханово. Конашенков подчеркнул, что украинским военным было нанесено значительное поражение.