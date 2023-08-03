Полковник Литовкин спрогнозировал, как Польша заберет часть Украины Военный эксперт Литовкин: Варшава ждет краха Зеленского для раздела Украины

Фото: Pool /Ukrainian Presidential/Global Look Press

Владимир Зеленский

Польша ждет краха режима президента Украины Владимира Зеленского, чтобы начать раздел территории соседней республики, заявил в беседе с URA.RU военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, через некоторое время Варшава также может предъявить Киеву претензии из-за Волынской резни.

Пройдет время, и поляки предъявят Украине серьезные претензии за Волынскую резню. Это постепенно будет. Это пока поляки все надеются на то, что сегодня-завтра режим Зеленского рухнет, и они приступят к разделу Украины вместе с Россией, Венгрией и Румынией. Они себя немножко сдерживают, но это до поры до времени, — сказал Литовкин.

По его словам, Варшава использует Киев для достижения личных целей — получить земли на востоке. Литовкин считает, что Польша это не скрывает и «воюет» не для победы Украины, а выполняет волю Вашингтона, «чтобы разорить РФ». Эксперт отметил, что подписанный ранее Зеленским закон о том, что поляки имеют такие же права на Украине, как и население страны, тоже указывает на такое положение дел.

Ранее польского посла Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины из-за слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за оказанную помощь. Во время встречи польскому дипломату заявили о недопустимости подобных слов.

После этого публицист и обозреватель Лукаш Важеха назвал Польшу «лоховской страной». Он написал, что у Варшавы было много поводов поступить аналогичным образом с украинским дипломатом, однако она, в отличие от Киева, закрывала глаза на инциденты.