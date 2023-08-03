Польшу назвали «самой лоховской страной» из-за унижений перед Украиной Журналист Важеха назвал Польшу «самой лоховской страной» после вызова посла в МИД Украины

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Публицист и обозреватель Лукаш Важеха назвал Польшу «лоховской страной» после вызова польского посла Бартоша Цихоцкого в МИД Украины. В своем Twitter (X) он написал, что у Варшавы было много поводов поступить аналогичным образом с украинским дипломатом, однако она, в отличие от Киева, закрывала глаза на инциденты. Журналист отметил, что в отношениях Украины и Польши наступила новая фаза.

О, я вижу, что наши отношения вступили в новую фазу. И, конечно, украинцы вызвали польского посла, в то время как у нас было множество поводов, чтобы вызвать украинского, но мы всегда закрывали на это глаза. Не знаю, существует ли в мире более лоховская страна, чем Польша, — написал Важеха.

Ранее Цихоцкого вызвали в МИД Украины из-за слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за оказанную помощь. Во время встречи польскому дипломату заявили о недопустимости подобных слов.

Ранее редактор сайта Myśl Polska Ян Энгельгард заявил, что проукраинские взгляды Польши привели страну в тупик. Он отметил, что положение Киева, который, по всеобщему мнению, борется за «свободную Европу», в том числе за Польшу, очень выгодно для соседней республики. Журналист напомнил о высказываниях польских политиков о «героической смерти украинцев за свободу» Польши. По мнению Энгельгарда, это абсурдное утверждение, которое не имеет ничего общего с реальностью.