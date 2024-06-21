Политолог раскрыл, что заставило Трампа и Байдена назначить ранние дебаты Политолог Марков: ранние дебаты в США позволят проверить адекватность Байдена

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Ранние дебаты в США между бывшим президентом страны Дональдом Трампом и нынешнем хозяином Овального кабинета Джо Байденом позволят определить адекватность последнего, пишет в Telegram-канале политолог Сергей Марков. Он напоминает, что обычно такие мероприятия проводятся осенью, а эти назначены на 27 июня.

Делается это специально — если Байден «поплывет „ на дебатах и покажет умственную и физическую неадекватность, то он будет заменен как кандидат от Демократической партии. А съезд по выдвижению запланирован на середину августа. Так что будет резерв времени, — считает он.

Ранее генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской обратил внимание, что главными аргументами Трампа на дебатах в преддверии выборов может стать неадекватность его оппонента и неудачная миграционная политика. При Байдене, как считают республиканцы, возникла «абсолютная катастрофа, которая разрослась до масштабов национального бедствия», констатировал политолог.

В Fox News же после этого сообщили, что большинство американцев, имеющих право голосовать на выборах, поддерживают план Байдена о временном запрете на предоставление убежища иммигрантам. По информации журналистов, речь идет о нелегалах, пересекающих южную границу страны.