Погода в Москве и Подмосковье 13 и 14 декабря: когда начнутся снегопады Синоптик Шувалов заявил, что в конце рабочей недели в Москву вернутся снегопады

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С четверга, 13 декабря, жителей российской столицы ожидают сильные снегопады, рассказал в беседе NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Какая погода будет завтра и послезавтра в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области?

Погода в Москве и Подмосковье в среду и четверг

По словам Шувалова, нынешняя неделя будет морозной и с четверга в Москву и Московскую область придут сильные снегопады.

«На следующей неделе в Москве и Подмосковье сохранится морозная погода. <...> В дневные часы столбики термометров будут показывать −12−15 градусов, ночью в столице ожидается до −14 градусов. <...> Осадки в виде снега также ожидаются на протяжении всей недели. Сначала он будет слабым, но уже к четвергу Москву накроют снегопады. Хотя высота снежного покрова уже на рекордно высоком уровне», — сообщили синоптик.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире шоу «Соловьев Live» также отметил, что сильные осадки придут в российскую столицу ближе к концу рабочей недели.

«Осадки, за исключением пятницы, не будут носить экстремальный характер, но такой накопительный эффект, который нас впечатлит. И до воскресенья включительно в Москве <...> будет порядка 50–55 миллиметров, а это почти что месячная норма. Особенно ненастной будет пятница, когда за сутки средиземноморский циклон принесет в Москву до 19–24 миллиметров осадков», — заявил метеоролог.

По данным центра «Фобос», в Москве 13 декабря в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью и днем — минус 6–8 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный.

14 декабря прогнозируется переменная облачность, сильный снег и сильный туман. Ночью и днем — минус 7–9 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный.

В Подмосковье 13 декабря в течение суток на фоне повышенного давления будет переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью и днем — минус 7–9 градусов. Ветер юго-восточный, сильный, порывы до 13 м/с.

14 декабря ожидается переменная облачность, небольшой снег и возможен туман. Ночью и днем — минус 9–11. Ветер юго-восточный, умеренный.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в среду и четверг

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что погода в Северной столице становится теплее, потому что погоду в регионе в предстоящие несколько дней будет определять циклон, который с юга Балтики выйдет к середине недели на акваторию Финского залива.

«Все эти дни ожидается снег, который добавит еще с десяток сантиметров снежного покрова. Ветер всю первую половину недели довольно свежий, юго-восточный, до 5–10 м/с, но с повышением температуры воздуха он уже не будет так неприятно ощущаться. Температура воздуха продолжит повышаться и в середине недели все-таки приблизится к 0 градусов» — пояснил метеоролог.

Также он отметил, что 15 и 16 декабря в Санкт-Петербург вновь вернутся холода.

По данным «Фобоса», в Петербурге 13 декабря в течение суток ожидается переменная облачность, сильный снег и сильный туман. Ночью и днем — от 0 до минус 2 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный.

14 декабря будет переменная облачность, небольшой снег, возможен туман, на дорогах гололедица. Ночью — минус 1–3 градуса. Днем — минус 2–4 градуса. Ветер слабый.

В Ленинградской области 13 декабря прогнозируется переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью и днем — минус 3–5 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный.

14 декабря ожидается переменная облачность, небольшой снег и местами дымка. Ночью — минус 4–6 градусов. Днем — минус 5–7 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный.

Читайте также:

Названа часть тела, которую обязательно нужно утеплить зимой

Россиянам объяснили, как не слечь с ОРВИ перед Новым годом

Россиянам перечислили продукты, которые стоит есть в мороз