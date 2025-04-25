Подрыв генерала в Балашихе: как до него добралась СБУ, при чем тут Уиткофф

Фото: NEWS.ru

На месте взрыва в Балашихе

В подмосковной Балашихе утром 25 апреля был убит замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Ярослав Москалик. В МИД охарактеризовали трагедию как теракт, к которому причастны спецслужбы Украины. Гибель офицера совпала с визитом в Россию спецпредставителя США Стива Уиткоффа. Связан ли приезд американского чиновника с убийством в Московской области и как Киеву удалось добраться до российского генерала — в материале NEWS.ru.

Что известно об убийстве генерала в Балашихе

Генерал-майор Москалик погиб в результате взрыва автомобиля во дворе жилого дома в балашихинском микрорайоне Авиаторов. Согласно предварительной версии следствия, в машине марки Volkswagen сработало самодельное взрывное устройство (СВУ) с поражающими элементами. Следственный комитет России завел дело по ст. 105 и ст. 222.1 УК (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ).

По информации СМИ, детонация СВУ произошла в момент, когда Москалик проходил рядом с припаркованным автомобилем. Бомбу мощностью 1 кг тротила привели в действие дистанционно: за генералом могли следить при помощи видеокамеры, установленной в иномарке.

Предполагаемым исполнителем убийства называют уроженца украинского города Сумы Игната Кузина, который с 2015 года зарегистрирован в Карачаево-Черкессии. Он месяц снимал квартиру в том же доме, где жил убитый офицер, и приобрел Volkswagen в начале февраля.

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В МИД РФ также заявили об украинском следе в балашихинской трагедии. «Есть основания полагать, что к убийству генерал-майора Москалика причастны украинские спецслужбы», — заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Фото: Стрингер/NEWS.ru На месте взрыва в Балашихе

За что могли убить генерала Москалика

Москалик занимал ключевую должность в Генштабе, отвечая за оперативное управление войсками и планирование военных операций. Известно, что в начале 2000-х он был пресс-секретарем командующего горной группировкой федеральных сил в Чечне. В разные годы участвовал в международных переговорах.

В 2015-м генерал вошел в состав контактной группы от России по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. В 2019 году присутствовал на встрече с делегацией Колледжа национальной обороны Индии. Два года спустя Москалик выступал на организованной Минобороны IX Московской конференции по международной безопасности с докладом о военном сотрудничестве в Африке и на Ближнем Востоке.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал Москалика человеком чести, высокого профессионализма и достоинства. По его словам, генерал всегда работал на результат и требовал того же от других. «Неудивительно, что одна из версий следствия о произошедшем — теракт. Такие люди, каким был Ярослав, — кость в горле у врагов», — подчеркнул чиновник.

Как гибель Москалика связана с Уиткоффом

В день гибели генерала в Москву прибыл спецпосланник президента США Стивен Уиткофф для переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. Беседа продлилась более трех часов. На ней обсуждалось возобновление прямых переговоров России и Украины. Диалог позволил сблизить позиции Москвы и Вашингтона по ряду вопросов, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Фото: kremlin.ru Стив Уиткофф и Владимир Путин

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru провел параллель между визитом Уиткоффа и гибелью генерала Москалика. По его мнению, Служба безопасности Украины устроила операцию в Балашихе ради срыва переговоров.

«Владимир Зеленский упорно добивается этой цели <…>. Они же говорили, что будут уничтожать наш высший офицерский состав. Собственно, [СБУ] этим занимается. Люди должны понимать, что сейчас за военными, особенно которые внесли вклад серьезный в обороноспособность нашей страны, идет охота», — подчеркнул политик.

Как СБУ добралась до генерала Москалика

Москалик — не первый представитель высшего военного командования ВС РФ, убитый с начала СВО. В конце декабря 2024 года произошло другое резонансное убийство, жертвой которого стал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Это [убийство], конечно, значит, что наши правоохранители и специальные службы пропускают эти удары. Нужно совершенствовать эту работу и не допускать таких тяжелейших для нас проколов», — прокомментировал покушение Путин.

Однако защитить всех российских военных и чиновников от подобных атак вряд ли возможно, сказал NEWS.ru генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов. Он объяснил, что существует закон об охране высших должностных лиц с соответствующим перечнем. Заместитель начальника управления Генштаба в список охраняемых не входит. «Безусловно, есть огромное количество чиновников очень высокого ранга, которые никаким образом специально не защищаются», — отметил он.

Эксперт добавил, что физическая охрана не будет иметь стопроцентной эффективности, если речь идет о действиях профессиональных киллеров. «Я говорю о киллерах, потому что это люди, которые нанимаются либо со стороны, либо используются штатные сотрудники соответствующих структур. Скорее всего, для таких терактов они вербуются из числа российских граждан, тех людей, которые находятся в „мертвой зоне“. То есть они „не читаются“ на первый взгляд, если ничем себя не расшифровали», — пояснил Михайлов.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Ярослав Москалик

Генерал-майор подчеркнул: у украинских спецслужб большие ресурсы на территории России — и в «маргинальной», и в криминальной среде. «Бороться с ними надо не штучно, а ужесточая общий контрразведывательный режим и выявляя действия противника на ранних этапах», — подытожил Михайлов.

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