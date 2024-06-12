Подполье сообщило о взрыве в украинских Сумах Подпольщик Лебедев: взрыв раздался в районе индустриального парка в Сумах

Фото: ГСЧС Украины

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в районе индустриального парка в Сумах на Украине прогремел взрыв. По его словам, там расположены несколько предприятий с железнодорожными ветками и складские помещения.

В 04:05 в городе Сумы был слышен взрыв. Наши товарищи из Сум сообщают, что взрыв был со стороны северного пригорода, в направлении индустриального парка, — заявил Лебедев.

Подпольщик добавил, что в районе взрыва также расположены подстанции. Кроме того, Лебедев отметил, что там находятся машиностроительный завод, завод утяжеленных труб, а также насосное производство.

Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов на территории Киева. До этого в украинской столице была объявлена воздушная тревога. Министерство цифровой трансформации Украины сообщало, что сирены звучали по всей стране.

До этого глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщал о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части региона. По его словам, там прогремел взрыв. Также пострадали учебные заведения и автомобиль.