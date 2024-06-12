По всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сигнал воздушной тревоги раздался на всей территории Украины, следует из опубликованных данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Местные власти сведения не комментировали.

Согласно обнародованной информации, режим опасности объявили в 03:29 мск. В частности, тревога звучит в Киеве, а также Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Киевской и других областях.

Ранее мэр Геннадий Труханов заявлял о взрывах в Одессе. Местные паблики уточнили, что они были зафиксированы в Черноморске. До этого в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога. В районе поселка Затока был зафиксирован взрыв.

6 июня громкий хлопок раздался в Запорожье. Подробности инцидента не сообщались. Местные власти ситуацию не комментировали. Также до сих пор неизвестно, в какой части населенного пункта раздался взрыв. При этом в контролируемых украинской администрацией районах Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

До этого несколько инфраструктурных объектов в Днепропетровске на Украине получили повреждения. Глава военной администрации региона Сергей Лысак добавил, что в городе упали обломки ракет. На местах происшествия вспыхнул пожар.