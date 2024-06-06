В украинском городе раздался мощный взрыв В украинском городе Запорожье раздался взрыв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв произошел в украинском городе Запорожье, сообщило издание «Общественное». Подробности инцидента не приводятся. Местные власти ситуацию не комментируют.

Также неизвестно, в какой части населенного пункта раздался звук. При этом в контролируемых украинской администрацией районах Запорожской области объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Ранее в районе поселка Затока Одесской области также произошел взрыв. Утверждается, что до этого поступали сообщения о пуске ракеты. Местные паблики написали, что шум был слышен даже в Одессе, удар был нанесен якобы российским ракетным комплексом «Искандер», однако подтверждения данной информации нет. Министерство обороны России не комментировало данную информацию. Отмечается, что в Одесской и ряде других областей Украины во время инцидента звучали сирены.

До этого мэр Конотопа, расположенного в Сумской области, Артем Семенихин рассказал, что в городе получила повреждения производственная инфраструктура. При этом градоначальник не стал уточнять, о каком именно объекте идет речь.

Кроме того, утром 4 июня несколько инфраструктурных объектов в Днепропетровске на Украине получили повреждения. Глава военной администрации региона Сергей Лысак добавил, что в городе упали обломки ракет. На поврежденных объектах вспыхнул пожар.