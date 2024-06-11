Объект критической инфраструктуры поврежден в Херсонской области Объект инфраструктуры поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области

Фото: МЧС Украины

Находящийся в подконтрольной Киеву части Херсонской области объект критической инфраструктуры получил повреждения после взрыва, сообщил назначенный украинскими властями глава военной администрации региона Александр Прокудин в своем Telegram-канале. Кроме того, пострадали учебные заведения и автомобиль, добавил Прокудин. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, учебные заведения и автомобиль, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что один человек погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины поселка Новая Маячка. Также ранение получила женщина, в настоящий момент она в больнице.

До этого Сальдо объявил 9 и 10 июня днями траура в связи с гибелью 22 человек после удара ВСУ по селу Садовое в Голопристанском округе в пятницу, 7 июня. Все массовые и развлекательные мероприятия в эти дни отменили. Сальдо выразил уверенность, что виновные в атаке «будут уничтожены».

Следственный комитет России возбудил дело по факту теракта после обстрела Вооруженными силами Украины села Садовое. Глава ведомства поручил оперативно и поименно установить всех лиц, которые отдавали приказ и исполняли его.