Серия взрывов прозвучала в Киеве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрывы раздались на территории Киева после объявления воздушной тревоги в столице Украины, передает Telegram-канал «Общественное». Власти города сведения не подтверждали.

В Киеве слышны взрывы, — следует их текста публикации.

Сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве с 03:02 мск. Угроза атаки объявлена на всей территории Украины.

Ранее в подконтрольном властям Украины Запорожье прозвучали взрывы, их также слышали в Кременчуге и Киеве. После этого на всей территории страны и в подконтрольных ВСУ районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей была объявлена баллистическая тревога.

До этого в Днепропетровске раздались громкие разрывы. Как писали украинские издания, это произошло на фоне объявления воздушной тревоги на всей территории страны. Взрывы прогремели в центре, предупреждали местные власти. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, первыми в красную зону вошли Сумская и Харьковская области. Предупреждение об угрозе с воздуха заработало в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.