Взрывы прозвучали в Киеве, Кременчуге и Запорожье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подконтрольном властям Украины Запорожье прозвучали взрывы, их также слышали в Кременчуге и Киеве, пишут местные СМИ. Сейчас на всей территории Украины и в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей объявлена баллистическая тревога.

Местные власти ситуацию не комментируют, но жители сообщают, что над Запорожьем вздымается дым. После взрывов в городе возникли перебои со светом и водой, проинформировало издание «Зеркало недели». Украинские паблики заявляют о мощных ударах по Киеву. По некоторым данным, в районе Киевской ГЭС был мощный прилет, также ударам подверглась Бурштынская ТЭС.

Мониторинговые ресурсы Украины фиксируют в небе над республикой небывалое оживление. По их данным, из Киевской области на Житомирщину в направлении Бердичева летят ракеты.

Звук взрыва раздался в Харькове на востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, писало ранее издание «Общественное. Новости». Официальные власти происходящее не комментировали.

В находящемся под контролем украинских властей поселке Белозерка около Херсона раздались повторные взрывы, информировало издание «Зеркало недели». Местные мониторинговые группы рассказали о взрывах в Полтаве.