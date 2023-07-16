Подозреваемых в покушении на Симоньян задержали за нападения на мигрантов Baza: обвиняемые в покушении на Симоньян и Собчак задержаны за нападения на мигрантов

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Маргарита Симоньян

Telegram-канал Baza сообщил о задержании членов группировки «Параграф-88» за нападения на мигрантов и съемку избиений на камеру. Они являются фигурантами дела о покушении на главреда МГ «Россия сегодня» Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.

Как сообщил канал, в группировку входили семь человек, шесть их которых несовершеннолетние. Основателем «Параграфа 88» является Михаил Балашов, ранее признавшийся в организации покушения на убийство. Следствие не исключило, что в группировке могло состоять большее количество граждан.

В публикации уточняется, что обвиняемые как минимум три раза нападали на приезжих из Таджикистана и Узбекистана в Битцевском лесу и на станции метро «Новоясеневская». Происходящее они снимали на камеру, после чего распространяли в Сети.

ФСБ сообщила о предотвращении попытки покушения на Симоньян и Собчак утром 15 июля. У подозреваемых изъяли автомат, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой. Членам группировки может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее было опубликовано видео с допросом одного из подозреваемых. Он признался, что убийство Симоньян и Собчак было заказным и он ждал от куратора деньги и оружие.