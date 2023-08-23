Подозреваемую в убийстве военкора Татарского этапируют в Петербург

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Трепова

Дарья Трепову, обвиняемую в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, этапируют из Москвы в Санкт-Петербург, сообщает издание «Известия» со ссылкой на источники. Предполагается, что фигурантку уголовного дела поместят в СИЗО № 3. В настоящее время она находится в московском «Лефортово».

Подчеркивается, что расследование дела об убийстве Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) уже завершено. Оно будет рассматриваться Первым Западным окружным военным судом, расположенном в Петербурге.

Военный корреспонедент Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в кафе «Стрит-бар» в Петербурге. По версии следствия, Трепова, представившаяся Анастасией, подарила журналистку статуэтку. Внутри нее находилось взрывное устройство. В результате происшествия погиб сам военкор, еще 42 человека получили ранения различной степени тяжести. Треповой предъявили обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном ношении взрывного устройства.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее заявил, что в ходе расследования убийства Татарского было проведено около 200 различных экспертиз, потерпевшими признаны 85 человек. Трепова пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе в статуэтке, однако следственным путем удалось установить, что она была об этом осведомлена.