Поддубный заявил о тяжелом положении ВСУ под Артемовском

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Евгений Поддубный заявил о тяжелой обстановке для Вооруженных сил Украины в районе Артемовска. По его словам, ВСУ несут значительные потери в технике и живой силе при попытке закрепиться за окраины Клещеевки. По мнению командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, ключевой проблемой для украинских военных остается плотность артиллерийского и минометного огня со стороны ВС России, отметил военкор.

Обстановка в районе Артемовска остаётся сложной. В первую очередь для противника. Каждая попытка закрепиться за окраины той же Клещеевки оборачивается для украинских подразделений значительными потерями в технике и живой силе, — написал Поддубный в Telegram-канале.

Он отметил, что Сырский запросил у Генштаба Украины больше кассетных боеприпасов и дополнительные резервы, чтобы занять позиции на стратегических высотах и взять под контроль Клещеевку.

По словам Поддубного, российские военные обучены лучше, чем украинские, и эффективнее управляют боем. Кроме того, Киев не щадит своих военных и бросает их в самое пекло сражений, отметил военкор.

Ранее бывший советник президента Украины Алексей Арестович признался, что Киев хочет взять в заложники жителей Крыма и морить их голодом. По его словам, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный решает две задачи — выход к Черному морю и блокирование Крыма, в результате чего жители полуострова могут лишиться воды и еды.