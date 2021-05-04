«Победа» с 12 июня возобновит полёты в Рим

https://static.news.ru/photo/c0bc767a-ada1-11eb-8c0f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская авиакомпания — лоукостер «Победа» открыла продажу билетов на рейсы в Рим. Полёты возобновятся 12 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Рейсы из московского аэропорта Внуково будут осуществляться раз в неделю — по субботам. Представители лоукостера отмечают, что Рим станет вторым итальянским направлением «Победы», открытым в текущем летнем сезоне. Компания уже выполняет рейсы из Москвы в Милан.

Регулярное авиасообщение между Италией и Россией приостановлено из-за пандемии COVID-19. Продолжают осуществляться грузопассажирские рейсы, однако билет на них могут купить только отдельные группы лиц. В Италию могут въехать граждане этой страны, россияне с видом на жительство в ЕС, высококвалифицированные медики, дипломаты или люди, которым требуется врачебная помощь.

Ранее стало известно, что S7 Group может создать в России новый лоукостер. Компания уже ведёт переговоры о лизинге самолётов с зарубежными производителями — Airbus и Boeing. При этом полностью менять бизнес-модель и сосредоточиваться на лоукост-сегменте рынка в S7 не планируют.