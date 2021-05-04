«Победа» с 12 июня возобновит полёты в Рим

Российская авиакомпания — лоукостер «Победа» открыла продажу билетов на рейсы в Рим. Полёты возобновятся 12 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Рейсы из московского аэропорта Внуково
Регулярное авиасообщение между Италией и Россией приостановлено из-за пандемии COVID-19. Продолжают осуществляться грузопассажирские рейсы, однако билет на них могут купить только отдельные группы лиц. В Италию могут въехать граждане этой страны, россияне с видом на жительство в ЕС, высококвалифицированные медики, дипломаты или люди, которым требуется врачебная помощь.
Ранее стало известно, что S7 Group может создать в России новый лоукостер. Компания уже ведёт переговоры о лизинге самолётов с зарубежными производителями — Airbus и Boeing. При этом полностью менять бизнес-модель и сосредоточиваться на лоукост-сегменте рынка в S7 не планируют.