S7 может создать в России новый лоукостер

В России может появиться новый лоукостер. Такие планы вынашивает S7 Group, пишут «Ведомости». Корпорация уже ведёт переговоры о лизинге самолётов с зарубежными производителями — Airbus и Boeing.
В самой компании, впрочем,
При этом авиакомпания S7 Airlines пока не планирует менять бизнес-модель и переходить в лоукост-сегмент.
О планах создать до 2022 года новый низкотарифный перевозчик ранее заявлял министр транспорта Виталий Савельев. Вместе с руководителем Росавиации Александром Нерадько он поручил российским авиакомпаниям подготовить соответствующие предложения.
Вместе с тем в ближайшее время появление таких компаний вряд ли возможно. Как пояснял Нерадько, чтобы инвесторы были заинтересованы в создании лоукостеров, для начала необходимо восстановить объём гражданских перевозок до уровня, зафиксированного до пандемии коронавируса.
Сейчас в России работает один авиалоукостер — компания «Победа», которая входит в группу «Аэрофлот».