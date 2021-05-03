S7 может создать в России новый лоукостер

https://static.news.ru/photo/81edd5fe-acc2-11eb-bda0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России может появиться новый лоукостер. Такие планы вынашивает S7 Group, пишут «Ведомости». Корпорация уже ведёт переговоры о лизинге самолётов с зарубежными производителями — Airbus и Boeing.

В самой компании, впрочем, утверждают , что пока что лишь изучают ситуацию на рынке и вопрос целесообразности расширения сферы деятельности. Там отмечают, что проект может быть реализован только в случае высокой бизнес-эффективности.

При этом авиакомпания S7 Airlines пока не планирует менять бизнес-модель и переходить в лоукост-сегмент.

О планах создать до 2022 года новый низкотарифный перевозчик ранее заявлял министр транспорта Виталий Савельев. Вместе с руководителем Росавиации Александром Нерадько он поручил российским авиакомпаниям подготовить соответствующие предложения.

Вместе с тем в ближайшее время появление таких компаний вряд ли возможно. Как пояснял Нерадько, чтобы инвесторы были заинтересованы в создании лоукостеров, для начала необходимо восстановить объём гражданских перевозок до уровня, зафиксированного до пандемии коронавируса.

Сейчас в России работает один авиалоукостер — компания «Победа», которая входит в группу «Аэрофлот».