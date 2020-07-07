Песков выступает за использование электронного голосования и в будущем

https://static.news.ru/photo/0675ac78-c03f-11ea-a36b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову очень понравилась возможность голосовать в онлайн-формате. Он отметил, что такую практику нужно использовать и в дальнейшем.

Об этом он заявил, комментируя итоги плебисцита по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Я думаю, все, кто воспользовался электронным голосованием будут выступать за то, чтобы у них была такая возможность и в будущем. Ваш покорный слуга относится к этим людям, — считает представитель Кремля.

Журналисты также спросили Пескова, почему рекламная кампания в поддержку изменений в Основной закон страны продолжается, несмотря на завершение голосования. В ответ Песков заявил, что «не знает заказчика этой рекламы». Но, продолжил пресс-секретарь Путина, естественно, что итоги плебисцита продолжают обсуждать.

Являющихся сторонниками абсолютной легитимности этого голосования подавляющее большинство, они излагают свою точку зрения, — приводит слова Пескова ТАСС.

Сам пресс-секретарь российского лидера также отдал свой голос в электронном формате. Песков в самом начале плебисцита 25 июня проголосовал по поправкам прямо из машины по пути на работу.

Общероссийское голосование, изначально назначенное на 22 апреля, было отложено из-за пандемии коронавируса и завершилось на всей территории страны в 21:00 мск 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было с 25 июня. Поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.

При этом в онлайн-формате выразить своё отношение к поправкам могли жители Московской и Нижегородской областей. Именно в этих регионах проходил эксперимент по электронному голосованию. Оно завершилось 30 июня, перед основным днём плебисцита. Россиянам предложили только два варианта ответа: «Да» и «Нет».

Кроме того, о расширении использования формата электронного голосования ранее говорил и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, такой способ волеизъявления могут задействовать на выборах в Государственную думу.

Как писал NEWS.ru, ранее в Кремле оценили перспективы возобновления международного авиасообщения.