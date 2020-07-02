Песков: решения по открытию границ РФ с другими странами пока нет

https://static.news.ru/photo/5e04c478-bd11-11ea-a7f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Российской Федерации обсуждают с коллегами из других стран вопрос открытия границ, но конкретных решений пока не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это вопрос скорее для нашего штаба в правительстве. Ведутся контакты с некоторыми государствами, но каких-то конкретных решений пока не принималось, — цитирует ТАСС представителя Кремля, ответившего на вопрос журналистов о том, можно ли в данное время говорить об открытии границ России.

Как писал NEWS.ru, Турция может открыть курорты для российских граждан во второй половине июля. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

А 25 июня стало известно, что Россия не вошла в число государств, для которых Европейский союз даст разрешение на въезд с начала июля. По некоторым данным, это связано с тем, что «России нужно больше времени», поскольку коронавирус там начал распространяться позже, чем в европейских странах.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 10,8 млн человек, свыше 521 тыс. умерли более 5,7 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте — США (2 739 879 человек), на втором — Бразилия (1 496 858 человек). Также в первой десятке стран — Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Папуа Новой Гвинее (11 случаев). Население королевства в Океании — чуть более 7 млн человек.

На 3 июля июня в России — 667 883 случаев коронавирусной инфекции (+6718 за последние сутки), 437 893 выздоровели (+8915 за последние сутки). Умерли 9859 человек (+176 за последние сутки).

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице — 223 530 (+659 за последние сутки) заболевших, 154 839 выздоровели (+1591 за последние сутки), 3904 умерли (+34 за последние сутки). В первом десятке российских регионов, кроме Москвы, также Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Свердловская область, Ростовская область, Красноярский край, ХМАО, Воронежская область и Иркутская область. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в НАО: 129 случаев. При этом 40 человек выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.