Евросоюз не откроет границы для России 1 июля

Российская Федерация не вошла в число государств, для который Европейский союз даст разрешение на въезд с начала июля. Об этом сообщил российский посол в Бельгии Александр Токовинин.
Дипломат принял участие в пресс-конференции в онлайн-формате, которая была посвящена крупнейшему культурно-историческому фестивалю Брюсселя «Оммеганг» и участию России в 2021 году в качестве страны-почетного гостя.
РФ пока не войдёт в число стран, из которых с июля можно будет выезжать в страны Шенгена, — цитирует Токовинина РИА Новости.
До этого Еврокомиссия порекомендовала начать поэтапно открывать границы с 1 июля. Решение для каждой отдельной страны должно быть основано на эпидемиологической ситуации и мерах по борьбе с распространением COVID-19. Кроме того, учитываться при открытии границ будет и принцип взаимности.
ЕК неоднократно предлагала согласованный подход к ослаблению профилактических мер и открытию границ, но в итоге каждое государство принимает решение самостоятельно. Окончательно решение по открытию границ государства ЕС принимают самостоятельно, однако Еврокомиссия неоднократно выступала за согласованный подход к этому вопросу.
Как писал NEWS.ru, ранее глава МВД Финляндии Мария Охисало заявила о планах открыть границу с Россией в последнюю очередь. Первоначально будет восстановлено свободное передвижение внутри Шенгенской зоны.