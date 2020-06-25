Евросоюз не откроет границы для России 1 июля

https://static.news.ru/photo/3b2acf6a-b6fe-11ea-bcd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xavi Bonilla/Global Look Press

Российская Федерация не вошла в число государств, для который Европейский союз даст разрешение на въезд с начала июля. Об этом сообщил российский посол в Бельгии Александр Токовинин.

Дипломат принял участие в пресс-конференции в онлайн-формате, которая была посвящена крупнейшему культурно-историческому фестивалю Брюсселя «Оммеганг» и участию России в 2021 году в качестве страны-почетного гостя.

РФ пока не войдёт в число стран, из которых с июля можно будет выезжать в страны Шенгена, — цитирует Токовинина РИА Новости.

До этого Еврокомиссия порекомендовала начать поэтапно открывать границы с 1 июля. Решение для каждой отдельной страны должно быть основано на эпидемиологической ситуации и мерах по борьбе с распространением COVID-19. Кроме того, учитываться при открытии границ будет и принцип взаимности.

ЕК неоднократно предлагала согласованный подход к ослаблению профилактических мер и открытию границ, но в итоге каждое государство принимает решение самостоятельно. Окончательно решение по открытию границ государства ЕС принимают самостоятельно, однако Еврокомиссия неоднократно выступала за согласованный подход к этому вопросу.

Как писал NEWS.ru, ранее глава МВД Финляндии Мария Охисало заявила о планах открыть границу с Россией в последнюю очередь. Первоначально будет восстановлено свободное передвижение внутри Шенгенской зоны.