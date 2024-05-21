Переселенцы стали реже возвращаться в Россию

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Переселенцы стали реже возвращаться в Россию, сообщил в разговоре с Daily Storm начальник отдела департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Константин Гузь. По его словам, по программе переселения чаще едут из стран СНГ и некоторых недружественных государств. В 2022 году в РФ прибыли 64,8 тысячи человек, в 2023-м вернувшихся соотечественников стало меньше.

Если говорить о российских гражданах, то в период 2022–2023 годов на родину вернулись несколько сотен человек. Приезжали соотечественники в том числе из недружественных стран. В частности, в 2022 году это 3,2 тысячи переселенцев (5,1% общего числа участников госпрограммы), — рассказал Гузь.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай пообещал взять на контроль ситуацию с депортацией русской семьи на Урале. По его словам, органы власти подходят к вопросу репатриации достаточно формально. Парламентарий считает, что в таких ситуациях важно действовать не «по букве, а по духу закона».

Речь идет о ситуации, когда в Екатеринбурге суд постановил выдворить из России русскую многодетную семью переселенцев из Казахстана, которая проживала на Урале с 2017 года. Всего в семье Морозовых трое детей.