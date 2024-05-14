В Госдуме пообещали разобраться с депортацией русской семьи на Урале Депутат Бородай пообещал проконтролировать ситуацию с депортацией семьи на Урале

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат Госдумы Александр Бородай в разговоре с NEWS.ru пообещал взять на контроль ситуацию с депортацией русской семьи на Урале. По его словам, органы власти подходят к вопросу репатриации достаточно формально. Парламентарий считает, что в таких ситуациях важно действовать не «по букве закона, а по духу закона».

Позиция по репатриации наших соотечественников — это правильная позиции. И я понимаю, что наши органы власти подходят к этому вопросу достаточно формально. В таких ситуациях нужно действовать не по букве закона, а по духу закона, — пояснил Бородай.

Он подчеркнул, что русская семья имеет все основания жить в России даже в том случае, если был нарушен какой-то пункт миграционного законодательства. Бородай призвал суд в данном вопросе подойти с более человеческой позиции.

Даже если был нарушен какой-то пункт миграционного законодательства, то суд должен подходить к ситуации с более человеческой позиции. Но часто наши судебные органы действуют, просто следуя букве закона. Когда у меня будут соответствующие материалы, я буду готов разбираться и действовать, — заключил депутат.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге суд постановил выдворить из России русскую многодетную семью переселенцев из Казахстана. В 2017 году они продали все имущество на родине и решили перебраться на ПМЖ в РФ. До текущего года никаких проблем с документами у них не возникало. Сейчас мать и двое ее детей находятся в пункте временного содержания мигрантов в Кольцово.