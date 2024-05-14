Власти депортируют многодетную русскую семью из Екатеринбурга

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Екатеринбурге суд постановил выдворить из России русскую многодетную семью переселенцев из Казахстана, которая проживала на Урале с 2017 года, пишет URA.RU со ссылкой на 19-летнюю Карину Морозову. Она вместе с матерью и братом находится в пункте временного содержания мигрантов в Кольцово. Всего в семье Морозовых трое детей.

Девушка рассказала, что семья в 2017 году продала все имущество в Казахстане и решила перебраться на ПМЖ в Россию. До текущего года никаких проблем с документами у них не возникало.

В 2024 году мы начали собирать документы на ВНЖ. Оказалось, что у нас отсутствовала карта мигранта. Мы удивились, ведь когда мы вставали на миграционный учет, нам о карте ничего не говорили, — пожаловалась Карина.

Кроме того, оказалось, что Морозовы прошли дактилоскопию с небольшим опозданием, за которое им грозил штраф, однако 25 апреля судья «за пять минут вынесла решение о выдворении». Девушка также пожаловалась на условия содержания, отметив, что в туалет пускают только по расписанию.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова заявила, что власти в курсе сложившейся ситуации. По ее словам, такого быть не должно. Омбудсмен пообещала, что ситуация будет решена в пользу семьи Морозовых.

Ранее стало известно, что гражданина Таджикистана, который оскорбил бойца UFC Ирину Алексееву и ее подругу, выдворят из России. Мужчина затеял конфликт на гендерной почве. Он подрезал девушек на машине, начал предъявлять Алексеевой претензии из-за внешнего вида и заявлять, что «у нас так не ходят».