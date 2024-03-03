Патриарх Кирилл разъяснил смысл двуглавого орла на гербе России Патриарх Кирилл: двуглавый орел является символом симфонии государства и церкви

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Патриарх Кирилл с участниками Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе».

Двуглавый орел на гербе России перешел из Византии и является символом симфонии государства и церкви, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ответ на вопрос о российском гербе на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ-2024). Он добавил, что эмблема также означает безопасность и стабильность.

Наш двуглавый орел — это византийский орел. Он перешел в Российскую Империю. Двуглавый орел означал симфонию между церковью и государством <...> Культура Византии формировалась под влиянием православия. Чтобы отразить эту симфонию в отношениях церковного и государственного, и был представлен этот символ в виде двуглавого орла, — цитирует предстоятеля РПЦ РИА Новости.

Патриарх Кирилл назвал двуглавого орла символом признания церковной и светской власти, а также исповедания того, что гармоничное взаимодействие этих двух начал означает безопасность, стабильность и благополучие. Православный лидер отметил разницу между российским и западным гербовыми орлами, которые изображаются с одной головой.

Ранее патриарх Кирилл назвал главным достижением РПЦ за 15 лет своего управления открытие множества новых епархий, храмов и монастырей, а также очень широкую работу с детьми и молодежью.