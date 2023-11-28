«Пахло алкоголем»: в гимназии рассказали о нарисовавшем свастику учителе Нарисовавшего свастику учителя уволили из московской гимназии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нарисовавшего свастику на доске учителя информатики московской гимназии № 1619 Сергея Аверьянова уволили, его забрала полиция, рассказал источник NEWS.ru. Запрещенную символику он изобразил во время урока у 7–9-х классов. Самого преподавателя часто видели пьяным в магазине около школы.

На данный момент этого учителя уволили и его забрала полиция. Сергей Аверьянов написал это на доске прямо во время урока у 7–9-х классов. Сам учитель до этого был не самый лучший. Многие видели его пьяным в магазине, который находится рядом со школой, а также от него сильно пахло алкоголем, — отметил осведомленный источник.

Ранее стало известно, что учитель информатики одной из элитных московских гимназий нарисовал во время урока на интерактивной доске свастику. Также он сопроводил рисунок проукраинским лозунгом и пожеланием смерти «русским полудуркам». Теперь 41-летнего преподавателя проверяют на дискредитацию Вооруженных сил России. О случившемся дети рассказали другим преподавателям. Сама гимназия также может стать предметом проверки.

До этого Володарский районный суд Брянска арестовал жителя Подмосковья за нацистский рингтон. На звонке у молодого человека стоял марш Третьего рейха. Это расценили как оскорбление памяти жертв Великой Отечественной войны.