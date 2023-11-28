Учитель элитной московской гимназии нарисовал на доске свастику

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Учитель информатики одной из элитных московских гимназий нарисовал во время урока на интерактивной доске свастику, сообщает Telegram-канал Mash. Как отмечается, также он сопроводил рисунок националистическими лозунгами. Теперь 41-летнего учителя проверяют на дискредитацию Вооруженных сил России.

По данным канала, о случившемся дети рассказали другим преподавателям. Сама гимназия также может стать предметом проверки.

Ранее продавца магазина в Сургуте оштрафовали на 1000 рублей за арбуз с изображением свастики на корке. К правоохранителям по поводу необычной ягоды на прилавке обратилась покупательница. Против продавца составили протокол по статье «Публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».

До этого Володарский районный суд Брянска арестовал жителя Подмосковья за нацистский рингтон. На звонке у молодого человека стоял марш Третьего рейха. Это было расценено как оскорбление памяти жертв Великой Отечественной войны.

Перед этим в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, демонстрировавшего нацистские татуировки на своем теле на детской площадке. Как отмечается, мужчина ранее уже привлекался за аналогичное деяние. Ему грозит штраф до миллиона рублей либо до четырех лет лишения свободы.