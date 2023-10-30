Грузчик привез в магазин Сургута арбуз со свастикой Продавца в Сургуте оштрафовали на 1000 рублей за арбуз со свастикой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продавца магазина «Овощи-фрукты» в Сургуте оштрафовали на 1000 рублей за арбуз с изображением свастики на корке, передает издание «Муксун FM». К правоохранителям по поводу необычной ягоды на прилавке обратилась покупательница. Против продавца составили протокол по статье «Публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».

Признать виновным в совершении административного правонарушения (…) и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей, — говорится в решении суда.

В ходе разбирательств выяснилось, что владелец лавки к нанесению свастики не причастен. Такой товар ему привез грузчик, который видел символ на арбузе, но не стал препятствовать сбыту продукта. Ягоду суд решил не изымать.

Ранее в Москве сотрудники полиции задержали фотохудожницу, которая опубликовала на личной странице в мессенджере изображение с нацистской символикой. Девушка объяснила, что разместила картинку как мем. Тем не менее суд оштрафовал ее на 2000 рублей.

До этого Володарский районный суд Брянска арестовал жителя Подмосковья за нацистский рингтон на телефоне. На звонке у молодого человека стоял марш Третьего рейха.