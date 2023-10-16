Жителя Подмосковья арестовали за нацистский рингтон Жителя Подмосковья арестовали в Брянске на шесть суток за нацистский рингтон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Володарский районный суд Брянска арестовал жителя Подмосковья за нацистский рингтон, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. На звонке у молодого человека стоял марш Третьего Рейха.

Мужчина установил на входящий звонок своего мобильного телефона музыкальное сопровождение в виде военного марша нацистской Германии, что является оскорблением памяти жертв Великой Отечественной войны, — рассказали в пресс-службе.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (публичная демонстрация нацистской атрибутики). Постановление в законную силу не вступило.

В мае в столице студент третьего курса Московского областного государственного университета и археолог Владимир Панин был арестован Басманным судом на пять дней за чтение книги с солдатом СС на обложке. Молодой человек читал ее в метро.

В июле рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник, арестовали на 13 суток за демонстрацию нацистской символики. По информации Telegram-канала Baza, причиной разбирательства стали публикации в блоге рэпера, где были видны его татуировки: птица с железным крестом и Карлсон со свастикой вместо пропеллера.