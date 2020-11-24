От врача до инженера: в Минтруде назвали самые востребованные профессии

Рынок труда в России приближается к показателям, которые были до пандемии коронавируса — компании ищут всё больше сотрудников. При этом отдельные профессии оказались наиболее востребованы, например, продавца и инженера. Однако зарплата по таким позициям может отличаться в разы. Если в одном случае за труд предлагают несколько сотен тысяч рублей, и ради такой работы человек может даже уехать в другой регион, то во втором сумма устроит лишь иностранного мигранта. В Минтруде и ВНИИ труда рассказали NEWS.ru, как меняется поведение работодателей в пандемию и на каких сотрудников будет наибольший спрос в будущем году.

Самые востребованные в России специалисты — менеджеры по продажам и закупкам, зарплата которых составляет от 28 до 400 тысяч рублей. На ними следуют продавцы (от 20 до 150 тысяч рублей), а также рабочие в строительстве и ЖКХ (от 20 до 100 тысяч рублей). Об этом NEWS.ru сообщили в Минтруде со ссылкой на исследование ВНИИ труда, который составил перечень наиболее часто встречающихся вакансий по итогам III квартала.

Отмечается, что замыкают пятёрку самых нужных в стране профессий рабочие в промышленности (от 22 до 140 тысяч рублей) и водители транспортных средств (от 40 до 270 тысяч рублей).

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, в список попали инженеры (от 30 до 300 тысяч рублей), административные работники (от 20 до 150 тысяч рублей), а также клинеры, уборщики и помощники по хозяйству (от 15 до 90 тысяч рублей). Заканчивают топ-10 врачи (от 30 до 350 тысяч рублей) и повара (от 16 до 170 тысяч рублей).

В министерстве отметили, что запросы работодателей на специалистов уже частично вернулись к уровню, который был до пандемии.

Третий квартал 2020 года в целом продемонстрировал рост показателей спроса на работников, выраженный в увеличении количества размещённых работодателями вакансий. Спрос на рынке труда постепенно восстанавливается. По многим профессиональным группам он уже сопоставим с показателями февраля 2020 года, — пояснили в ведомстве.

Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией в марте 2020-го.

Новый год — новый топ

Пандемия скорректировала подход компаний к работе. Так, выросла доля продаж через интернет, поэтому претерпел изменения и список профессий, которые будут в наибольшей степени востребованы в 2021 году. Многие из них продолжат пользоваться стабильным спросом, рассказала NEWS.ru директор по развитию профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина.

Высокий спрос по-прежнему будет на медицинских работников — врачей, медицинских сестёр, фармацевтов. Независимо от конъюнктуры рынка труда, всегда востребованы массовые профессии — продавцы, водители, охранники, повара. В промышленной сфере, строительстве, ЖКХ сохранится устойчивый спрос на инженеров и высококвалифицированных рабочих — токарей, слесарей, сварщиков. Вместе с тем ситуация с пандемией ускорила внедрение цифровых технологий в промышленности, в сфере услуг. Развитие онлайн-услуг и онлайн-торговли продолжит набирать обороты. Будет расти доля вакансий для ИТ-специалистов, в первую очередь для тех, кто разрабатывает новые технологии и обучает работе с ними. Ирина Волошина директор по развитию профессиональных квалификаций ВНИИ труда директор по развитию профессиональных квалификаций ВНИИ труда

Сергей Булкин/NEWS.ru

За работой в Москву?

В настоящее время в России остаются безработными около 4,8 млн человек. С марта число россиян, оставшихся без места труда, выросло на 1,3 млн.

Безработица и вакансии неоднородно распределены по территории России. Так, без места труда зачастую остаются на юге, тогда как предложения от работодателей появляются в основном в центральной части страны. Поэтому их наличие само по себе не решит проблему незанятости людей. Последние в некоторых случаях могут переехать ради работы в другой регионы, однако вряд ли это будет носить массовый характер, полагает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков.

Занять рабочее место можно только при условии переезда на новое место жительства. Но это целая революция для нашего соотечественника. Это ведь проблемы с жильём, с адаптацией. Поэтому, возможно, расстояние играет роль. Ехать на неизведанное место жительства, на условия, которые достаточно тяжёлые. Скажем, иностранцы едут намеренно — они знают, что их ожидает, они не ждут каких-то особых условий для проживания. Наш соотечественник вряд ли пойдёт на такие не очень-то благоприятные условия жизни и сомнительную зарплату. Александр Щербаков профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС

Он добавил, что для решения проблемы безработицы следует создавать новые рабочие места и государственные программы для поддержки занятости. Кроме того, имеет смысл повысить роль служб занятости в обучении людей.