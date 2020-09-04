Оперштаб назвал регионы РФ с наименьшим приростом случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/97cd0782-ef5d-11ea-887d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа 5 сентября назвала регионы России с наименьшими темпами прироста новых случаев заболевания.

Отмечается, что на территории Ненецкого автономного округа за прошедшие сутки не было зарегистрировано ни одного пациента с COVID-19. Далее в списке регионов с наименьшими темпами прироста следует Подмосковье с 0,2%. В Москве показатель равен 0,3.

Аналогичные со столичными статистические данные зафиксированы в ЯМАО, республике Тыва, Смоленской области, Тульской области и в Чечне, сообщает РИА Новости.

За прошедшие сутки в России коронавирус официально подтвердили у 5205 человек, общее число заразившихся достигло 1 020 310. Суточный прирост заболевших этой инфекцией уже три недели не превышает 0,5%.

Как ранее писал NEWS.ru, в России к 5 сентября коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа выросдо отметки 1,03.