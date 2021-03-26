«Надо больше»: Онищенко призвал активнее вакцинировать россиян

https://static.news.ru/photo/9a22b80e-8edd-11eb-ae75-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доля привитых от коронавирусной инфекции россиян по-прежнему остаётся крайне низкой. Необходимо как можно скорее провакцинировать в десять раз больше людей, чем уже получили прививки, считает академик РАН, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Он подчеркнул, что на данный момент «охват неудовлетворительный, и его надо срочно наращивать».

7 млн, или сколько у нас говорят, — это мало. Надо больше. Надо 60-70 млн привить, — приводит слова Онищенко ТАСС.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января.

На данный момент в стране разработано три препарата. Это «Спутник V», «ЭпиВакКорона», а также «КовиВак». Первые поставки «КовиВака» в гражданский оборот должны начаться 28 марта.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что до середины июля от коронавируса планируется привить более 30 млн россиян. В целом же предполагается вакцинировать около 60% взрослого населения страны или 69,8 млн человек.