Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 08:20

«Облили грязью»: брат Сырского жестко высказался о ситуации с больным отцом

Брат главкома ВСУ Сырского: родителей облили грязью из-за лечения в России

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Социальные сети

Брат главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского Олег заявил в беседе с РИА Новости, что его родителей «облили грязью». Так он отреагировал на сообщения о том, что его брат перевел в Россию деньги на лечение тяжелобольного отца.

Я не разговариваю с корреспондентами, потому что родителей грязью облили, — подчеркнул мужчина.

Отмечается, что сначала пенсионер лечился во Владимире, но там врачи не смогли ему помочь. В итоге главком ВСУ отправил родителей в московский регион. Месяц лечения отца обошелся Сырскому, по предварительным данным, в 1 млн рублей — примерно столько он и перевел в Россию.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков выразил мнение, что Сырского ждут серьезные неприятности в Киеве, если будет доказан факт помощи его отцу в РФ. По словам бывшего парламентария, все, что связано со словами «русский» или «Россия», для властей Украины — это как «красная тряпка».

До этого первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров предположил, что Сырский вряд ли причастен к лечению отца в Москве. Но даже если главком лично направил семью в столицу России, то следует относиться к этому спокойно, так как родители — это святое, подчеркнул сенатор.

Александр Сырский
Россия
лечение
родители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичей массово «телепортировали» в Крым
Захарова жестко ответила сорвавшим концерт Гергиева в Италии активистам
В Минобрнауки прояснили статус студенческой семьи
Появились кадры с опрокинутым поездом в российском регионе
ВМФ России начал оперативные учения «Июльский шторм»
«Облили грязью»: брат Сырского жестко высказался о ситуации с больным отцом
Китай возмутился включением его компаний в новый пакет санкций ЕС
Составлен список продуктов, способных испортить цвет зубной эмали
Моряки столкнулись со страшной угрозой из-за стаи китов-убийц
Хакеры атаковали Национальное управление по ядерной безопасности США
IT-эксперт раскрыл, как правильно подготовить компьютер к продаже
Раскрыта возможная причина смертельного пожара в жилом доме на юге Москвы
Мощный залп «Солнцепека», бои за Малую Токмачку: новости СВО к утру 23 июля
Трамп заподозрил Киев в растрате американских денег
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 июля
Стало известно об обещанных бойцам ВСУ «девочках» за успехи на СВО
«Ничего подобного не было»: Трамп объявил о масштабном соглашении с Японией
Россиян могут лишить мобильной связи после заморозки банковских счетов
Врач раскрыла, какой состав должен быть у качественной маски для волос
Военэксперт рассказал об успехах российской армии у Торского
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.