«Облили грязью»: брат Сырского жестко высказался о ситуации с больным отцом

Брат главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского Олег заявил в беседе с РИА Новости, что его родителей «облили грязью». Так он отреагировал на сообщения о том, что его брат перевел в Россию деньги на лечение тяжелобольного отца.

Я не разговариваю с корреспондентами, потому что родителей грязью облили, — подчеркнул мужчина.

Отмечается, что сначала пенсионер лечился во Владимире, но там врачи не смогли ему помочь. В итоге главком ВСУ отправил родителей в московский регион. Месяц лечения отца обошелся Сырскому, по предварительным данным, в 1 млн рублей — примерно столько он и перевел в Россию.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков выразил мнение, что Сырского ждут серьезные неприятности в Киеве, если будет доказан факт помощи его отцу в РФ. По словам бывшего парламентария, все, что связано со словами «русский» или «Россия», для властей Украины — это как «красная тряпка».

До этого первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров предположил, что Сырский вряд ли причастен к лечению отца в Москве. Но даже если главком лично направил семью в столицу России, то следует относиться к этому спокойно, так как родители — это святое, подчеркнул сенатор.