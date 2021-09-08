«Обещать — не значит жениться»: депутат не одобрил идею отменить техосмотр

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, руководитель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков в интервью NEWS.ru назвал «предвыборным пиаром» планы депутатов «Единой России» отменить обязательный техосмотр.

По его мнению, такая инициатива единороссов вызвана тем, что рейтинги партии падают и дела её плохи. Лысаков отметил, что, по данным независимых опросов, рейтинг «Единой России» в ряде регионов опустился ниже 16% и политтехнологи просто ищут тему, которая может поднять популярность партии.

Сначала пусть выступят с этой инициативой про отмену техосмотра, а там посмотрим. Это просто предвыборный пиар. Абсолютный популизм перед выборами. Обещать — не значит жениться. Есть такая известная пословица. А за обещания надо отвечать, — сказал Лысаков.

По его словам, эта тема поднимается не первый год. Депутат выразил недоумение, кто мешал «Единой России» выступить с подобным предложением раньше, а не за две недели до выборов.

Лысаков считает, что в случае принятия подобного решения могут повыситься цены на услуги автомобильного рынка: «Раз есть спрос, есть и предложение». По мнению депутата, такая мера ничего не решит. При этом Лысаков отметил, что необходимость обязательного прохождения техосмотра прописана в регламенте по обеспечению безопасности колёсных транспортных средств. В этой связи он выразил недоумение, как можно в одностороннем порядке нарушить международные договорённости.

Ранее сообщалось, что парламентская фракция «Единой России» выступит с предложением об отмене обязательного техосмотра автомобилей. Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным одобрила инициативу по упрощению процедуры техосмотра. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.