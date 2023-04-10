«Неуязвимая Царь-бомба»: военэксперт об уникальности аппарата «Посейдон» Эксперт Леонков назвал аппарат «Посейдон» оружием возмездия

Фото: Министерство обороны РФ

Океанская многоцелевая система «Посейдон»

Торпеда «Посейдон» не является средством первого удара и представляет собой оружие возмездия, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. Он добавил, что ядерная торпеда практически неуязвима и несет заряд «мегатонного класса», который приравнивает ее к знаменитой «Царь-бомбе».

«Посейдон», это оружие возмездия, он не является оружием первого удара. И это, в первую очередь связанно с его техническими характеристиками. Так как, у него неограниченная дальность плавания на больших глубинах, в районе километра и которых ни одно существующее в природе антиторпедное устройство достигать не может. То есть «Посейдон» фактически неуязвим, — заявил он.

При этом, по словам Леонкова, «Посейдон» является беспилотным аппаратом, так что ему не нужно выравнивать давление, и скорость подъема до цели будет соответствовать штатной скорости перемещения. Заряд ядерной торпеды способен уничтожить не только военную базу типа «Сан-Диего», но и все береговые постройки и вообще любую иную инфраструктуру обеспечивающую их работу и морскую логистику, подчеркнул эксперт.

В итоге мы имеем подводный аппарат, способный в самом смертоносном своем исполнении нести в себе заряд, эквивалентный «Царь-бомбе». В следствие чего, у наших «доброжелателей» остается все меньше вариантов избежать справедливого возмездия, — подытожил Леонков.

Ранее глава североамериканского командования воздушной обороны (NORAD) генерал Глен ван Херк заявил, что российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» в высокой степени боеспособна. В этой связи Пентагону требуются средства сдерживания. Он также указал на испытания российской атомной подлодки «Белгород» с торпедами «Посейдон», которыми можно наносить удары по прибрежным целям с расстояния в тысячи километров. По его мнению, нужно «держать Россию под угрозой».