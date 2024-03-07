«Не справляются»: военкор указал на ошибку, подорвавшую боеспособность ВСУ Сладков: неопределенность позиции по военной школе подорвала боеспособность ВСУ

Фото: МО Украины

Боеспособность ВСУ подорвала неопределенность между военными школами НАТО и СССР, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его мнению, украинская армия не справляется со своими задачами даже при всесторонней поддержке Альянса.

ВСУ так и не выбрали окончательно свою твердую позицию между советской и натовской военными школами. Советскую игнорируют, натовский формат по качеству обеспечения недосягаем. Ни один украинский батальон не снабжается так, как средний натовский. Хотя вся разведка, космос, аналитика, боевой интеллект НАТО работают на ВСУ. Не справляются, — указал Сладков.

Кроме того, обратил внимание военкор, руководство ВСУ в планах на 2024 год не определилось между контрнаступлением и обороной. По словам Сладкова, такое положение вещей наводит на мысль, что Запад и украинские генералы уже не верят даже в стагнацию на поле боя. При этом Сладков считает, что ВСУ сохраняют достаточно мощи для сопротивления.

Ранее на сайте Министерства ВС Франции опубликовали перечень военной помощи, предоставленной Украине за два года с начала СВО. В него вошли дальнобойные ракеты, системы противовоздушной обороны, средства связи, различное вооружение и беспилотники. Так, к концу прошлого года Париж поставил Киеву две установки Crotale NG, шесть ПЗРК Mistral, одну франко-итальянскую систему противовоздушной обороны SAMP/T. Помимо этого, на Украину отправили радар Ground Master 200 (GM200), а также ракеты SCALP (аналог британских Storm Shadow).