Названы регионы России с самой высокой зарплатой уборщиков

Наибольшие зарплаты уборщиков и обслуживающего персонала зарегистрированы в Чукотском автономном округе — в среднем 47275,23 рубля. За ним следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (41688,86) и Магаданская область (39093,67). С соответствующими данными Росстата за октябрь 2019 года ознакомился NEWS.ru.
Вместе с тем в пятёрку лидеров по данному показателю попали Камчатский край (38165,59) и Сахалинская область (37116,21).
Меньше всего работники этой сферы получают в Ингушетии (13115,82), Дагестане (13220,42), Чечне (13226,32), Карачаево-Черкесии (13642,14) и Кабардино-Балкарии (13664,24).
В среднем по России зарплата уборщиков и обслуживающего персонала составляет 20031,84 рубля, в Москве — 35329,08.
Лидирующие по цифрам регионы относятся к северным. Этим объясняются высокие зарплаты представителей профессий, рассказал NEWS.ru профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Там районные коэффициенты — двойка. Заработная плата умножается на коэффициент «2». Разделите на двойку и получите ту зарплату, которую они бы получали в средней полосе России, — пояснил он.
Сафонов отметил, что ситуация с распространением коронавируса может негативно отразиться на занятости уборщиц.
Ранее NEWS.ru писал, что уборщица и водитель стали самыми популярными профессиями в Санкт-Петербурге.
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