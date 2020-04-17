Названы регионы России с самой высокой зарплатой уборщиков

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Главный врач ГКБ № 15 имени О. М. Филатова в Москве Валерий Вечорко рассказал, что все койки в реанимации больницы заняты, а врачи работают на пределе своих возможностей.

Наш стационар изначально был рассчитан на приём 1,3 тысячи пациентов, но мы уже перевыполнили эту цифру. Последнюю неделю у нас находится на лечении больше 1,5 тысячи пациентов, из которых 130...