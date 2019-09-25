Больше всего жилой площади в расчёте на одного члена домохозяйства зафиксировано в Чечне (в среднем 22,4 кв. м), Кабардино-Балкарии (22 кв. м) и Брянской области (21,2 кв. м). Об этом свидетельствуют результаты исследования Росстата за 2018 год, с которыми ознакомился News.ru.

В лидерах также оказались Калмыкия (20,5 кв.м) и Дагестан (19,9 кв. м).

Однако в ряде регионов жителям приходится довольствоваться более тесными условиями. Минимальные значения по показателю наблюдаются в Республике Тыва (10,7 кв. м), Москве (13,3 кв. м) и на Алтае (13,4 кв. м). Замыкают топ-5 аутсайдеров Ярославская (13,8 кв. м) и Мурманская (13,9 кв. м) области.

Стоит отметить, что Чечня также оказалась первой по количеству жилых комнат на одно домохозяйство (4,1). Далее следуют Ингушетия (3,8) и Дагестан (3,6). Меньше всего это значение — в Чукотском автономном округе (1,9), Ленинградской (1,9) и Магаданской (1,9) областях.

В среднем по России количество жилых комнат на домохозяйство составляет 2,4, а размер жилой площади в расчёте на его члена — 15,7 кв. м.

Домохозяйство представляет собой обособленную ячейку общества, в рамках которого происходит производство общественного товара и его потребление, а также воспроизводство рабочей силы, то есть самого человека. Домохозяйство снабжает экономику ресурсами и с помощью полученных за них денег покупает товары и услуги. Оно часто состоит из семьи, однако следует не путать эти термины: домохозяйством может быть один человек, либо люди-неродственники.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с News.ru рассказал, что на Кавказе преобладает малоэтажное строительство. Этим, в частности, объясняется лидерство Чечни.

На Кавказе основной тип расселения — малоэтажный, и собственный дом является традиционной, привычной формой проживания. Самое перспективное в России — это именно малоэтажное расселение. А в мегаполисах в ситуации высоких цен на землю, на строительство, квартиру, жилой метр, идёт высокоэтажная урбанизация. Сейчас строят дома в среднем по 17-этажей. Мы говорим о доме по 120-150 квадратных метров и о студиях в 20-30 метров, которыми сегодня выступают лидерами для большей части населения, молодёжи. Юрий Крупнов председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития

Он отметил, что в мегаполисы, включая Москву, приезжает много людей. Поэтому порой вопрос проживания становится техническим, когда площадь жилого помещения не важна, и оно нужно лишь ради работы.

Президент России Владимир Путин в июле в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» поручил правительству к 10 октября 2019 года разработать механизмы обеспечения жильём небогатых семей на условиях его сохранения в публичной собственности.

Кроме того, глава государства дал задание обеспечить формирование земельных участков для предоставления под индивидуальное жилищное строительство. Согласно документу главы государства, объём ввода такого жилья к 2024 году должен превысить 40 млн кв. м в год.

Сергей Булкин/News.ru

Нацпроект «Жильё и городская среда» предполагает рост к 2024 году объёмов жилищного строительства до 120 млн кв. м. в год, а также улучшение жилищных условий 5 млн семей.

Кроме того, предполагается снижение средней ставки по ипотеке до показателей менее 8% и повышение качества и комфортности городской среды.

Как рассказал ранее News.ru председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов, ставка по ипотеке сейчас находится на уровне 10,2%. До конца года ожидается снижение на половину процентного пункта, однако говорить о кредитах на жильё со ставкой 8% пока «очень рано».

Мы должны увидеть совершенно иную, устойчивую инфляцию и должны увидеть совершенно иную стоимость денег, — объяснил топ-менеджер.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила 10 июля, что очередь на соцжильё «практически встала». Она рассказала, что на учёте стоят в том числе 16 тысяч участников военных действий, которые не могут получить жильё более 14 лет.