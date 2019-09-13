https://static.news.ru/photo/e151f680-d55d-11e9-8fb8-fa163e074e61_660.jpg Михаил Задорнов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ставки по вкладам скоро станут ниже, то же самое произойдёт и с процентами по кредитам, рассказал председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. Показатель по ипотеке сейчас находится на уровне 10,2%. До конца текущего года ожидается снижение на половину процентного пункта, добавил топ-менеджер во время эксклюзивного интервью для News.ru.

Однако говорить о восьмипроцентных кредитах на жильё пока «очень рано», уточнил руководитель финансовой организации.

Пока об этом очень рано говорить. Мы должны увидеть совершенно иную, устойчивую инфляцию и должны увидеть совершенно иную стоимость денег, — объяснил топ-менеджер.

Он отметил, что банки самостоятельно снижают процент по ипотеке исходя из более дешёвых пассивов. И если дальше сохранится эта тенденция, то к концу следующего года мы можем и увидеть ставку около 9%.

Полная версия интервью с Михаилом Задорновым — в материале News.ru.

Ранее редакция сайта сообщала, что российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости снижения ставки по ипотеке по всей стране, а не только на Дальнем Востоке, где данный показатель должен достичь 2%.