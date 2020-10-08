Названы регионы, где россиянки больше всего готовы рожать вторых детей

Наибольший суммарный коэффициент рождаемости вторых детей отмечается в Республике Тыва (0,82 детей на одну женщину), Ненецком автономном округе (0,74) и Сахалинской области (0,71). С такими данными Росстата за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

Вместе с тем одни из самых высоких показателей — в Ханты-Мансийском автономном округе (0,65) и Еврейской автономной области (0,65).

В свою очередь, минимальные цифры зафиксированы в Ингушетии (0,38), Ленинградской области (0,39) и Карачаево-Черкесии (0,44). Чуть лучше (0,45) ситуация обстоит в Тульской, Смоленской, Орловской и Воронежской областях.

В среднем по России коэффициент рождаемости вторых детей стал меньше и составил 0,53 (в 2018 году — 0,58).

Суммарный коэффициент рождаемости — это показатель того, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода. Он учитывает сохранение в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется. Его величина не зависит от возрастного состава населения и характеризует средний уровень рождаемости в периоде.

Уменьшение суммарного коэффициента по вторым детям происходит в рамках падения рождаемости в целом. Причём вторых детей тенденция затрагивает прежде всего, отметил в беседе с NEWS.ru председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

По словам эксперта, возможность получения материнского капитала не влияет на коэффициент рождаемости вторых детей. Поддержка государства лишь ускоряет появление ребёнка в тех семьях, где это и так планировали в более отдалённой перспективе.

Я не думаю, что надо преувеличивать значение маткапитала по количеству детей. Маткапитал, прежде всего, влияет на время рождения детей. Но от этого в целом семьи не становятся более многодетными, средняя детность не растёт. Конечно, он и в целом способствует рождаемости, но незначительно. Основной вопрос — он ускоряет так называемое отложенное рождение. Тем более что идёт волна в СМИ, что могут отменить материнский капитал, и так далее. Базовый процесс — это всё равно низкая детность и снижение детности, включая снижение числа вторых детей, — пояснил Крупнов.

Он рассказал, что повышенный коэффициент может наблюдаться в регионах с минимальным количеством мегаполисов. Там население «по-хорошему менее прогрессивно» и в связи с этим настроено рожать вторых детей сильнее, чем в субъектах с большим количеством крупных городов. В последних люди в основном настроены на воспитание одного ребёнка.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время в России существует программа маткапитала — власти продлили её действие до конца 2026 года. Средства полагаются на первого ребёнка или на второго, если прежде семья выплату не получала. Размер материнского капитала в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля на второго. В случае если ранее родители получили маткапитал на первого ребёнка, то доплата составит 155 550 рублей.

Сертификат на материнский капитал с 15 апреля оформляется автоматически после рождения ребёнка. Если его мать зарегистрирована на портале госуслуг, то она получит уведомление о выдаче сертификата в личном кабинете и на указанный телефон. Если родитель не оформлен на портале или по каким-то причинам запись о рождении не попала в Единый реестр ЗАГС, то мать ребёнка должна самостоятельно оформить сертификат в ПФР и МФЦ. Сроки выдачи сертификата уменьшились до пяти дней, а рассмотрение заявлений на получение маткапитала — до 10 дней.

Средства можно потратить, в частности, на улучшение жилищных условий, строительство нового дома, учёбу ребёнка, ежемесячные выплаты, накопительную пенсию матери или соадаптацию детей-инвалидов.