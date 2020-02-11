Чаще всего в рамках госпрограммы добровольного переселения приезжающие из зарубежья соотечественники выбирают Новосибирскую (7 736 человек), Челябинскую (6 936) и Тульскую (5 155) области. С соответствующими данными МВД России за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

Вместе с тем, в пятёрку регионов-лидеров по популярности попали Воронежская (3 943) и Омская (3 831) области.

В целом из-за границы по программе в прошлом году переехали 59,5 тысячи человек (в 2018 — 59,7 тысячи). Больше всего людей прибыло из Казахстана (32 594), Таджикистана (6 312), Молдовы (5 988), Узбекистана (4 671) и Армении (3 807).

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с NEWS.ru предположил, что Новосибирскую и Челябинскую области чаще всего выбирают из-за близости к Центральной Азии, откуда приезжает больше всего людей в рамках программы. Эксперт отметил, что эти российские субъекты представляют собой крупные индустриальные центры, следовательно, всегда есть возможность трудоустроиться.

Госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению в Россию проживающих за рубежом соотечественников утвердили в 2006 году. За всё время в рамках действия программы в страну вернулись более 800 тысяч человек. Стоит отметить, что не все регионы участвуют в ней — в настоящее время таковых 75.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство готовит в закон «О гражданстве РФ» изменения, согласно которым отказываться от иностранного гражданства для получения российского паспорта будет необязательно.