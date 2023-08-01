Военэксперт рассказал, из какого оружия российские моряки уничтожают дроны Военный эксперт Суконкин назвал российский комплекс АК-630 «убийцей» дронов ВСУ

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Артиллерийский комплекс АК-630

Российские моряки используют артиллерийский комплекс АК-630 для уничтожения дронов Вооруженных сил Украины, рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, скорострельность этого шестиствольного комплекса составляет 100 выстрелов в секунду. В ходе боя он дает короткий залп, в результате которого выпускается от 40 до 50 снарядов.

Если это фронтально перемещающаяся скоростная цель, то есть алгоритм, выбирающий упрежденную точку. Не поразить цель АК-630 не может, боезапас около 2000 снарядов. <...> Представьте, сколько очередей даст АК-630. Летит огромный рой снарядов, покрывающий большое пятно, они не в одну точку летят, происходит рассеивание снарядов. Для катера хватит и одного снаряда, — отметил Суконкин.

По его словам, у российской армии есть и другие средства поражения украинских морских дронов. К их числу относятся крупнокалиберные пулеметы НСВТ калибра 12,7 мм. Они устанавливаются по бортам военных кораблей, огонь ведется экипажем. Последний рубеж защиты — обычное стрелковое оружие.

Что касается 76-мм и 100-мм корабельных артиллерийских установок, то такие дроны — не совсем их цель. Все-таки, огонь по ним ведут при визуальном контакте, это меньше 1000 метров, примерно. А 76-мм и 100-мм орудия рассчитаны на другие дистанции, — подытожил военный эксперт.

В ночь на 1 августа Вооруженные силы Украины попытались атаковать патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота России с использованием морских дронов. Атака была успешно отбита, а цели уничтожены.