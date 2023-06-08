Названо главное условие для начала мобилизации в России Депутат Госдумы назвал расширение боевых действий условием для мобилизации в РФ

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Мобилизацию в России могут объявить при условии, если боевые действия расширятся в рамках специальной военной операции, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, это возможно, если не только Украина будет противостоять российской армии.

Мобилизацию могут объявить при условии, если война будет расширяться, если не только Украина будет нам противостоять, но и другие страны. Например, Польша и другие, которые проводят враждебную политику в отношении России. В этом случае, конечно, нам будет необходима мобилизация, но на сегодняшний момент этот вопрос не стоит, — заявил Соболев.

Ранее Соболев сказал, что в настоящее время в России нет необходимости проводить мобилизацию, вместо этого военкоматам нужно набрать военнослужащих по контракту. Он добавил, что созданные соединения, части, объединения будут востребованы на направлении сосредоточения основных усилий российской армии или главного удара, если будет наступление.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что на данный момент нет необходимости в мобилизации в России. Он отметил, что для предупреждения граждан о формировании повестки будут рассылаться СМС-сообщения.