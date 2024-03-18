Названа техника, необходимая России для взятия Одессы Депутат ГД Журавлев: для взятия Одессы необходимы машины для разминирования

Для взятия российскими войсками Одессы необходимо будет использовать новейшие технологии и машины для разминирования, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, линия обороны, как и любое инженерное сооружение, представляет определенную проблему для наступающих войск. штурмовать их в лоб не следует, и надо действовать так, чтобы обойтись минимальными потерями.

Журавлев напомнил, что российские войска больше года возводили свои линии обороны, которые ВСУ так и не смогли преодолеть. Сделанное же украинскими военными не может быть мощнее, однако проходить через них нужно будет с использованием новейших технологий.

Насколько я знаю, все эти бетонные зубы окружают еще и минными полями, то есть, получается, потребуются машины для разминирования. Это совсем другая техника, сильно отличающаяся от той, что годится для обороны — наступательная. И стоит заранее приспособить для их производства российскую промышленность, вскоре такие машины будут крайне востребованы, — подчеркнул депутат.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что вооруженные силы Украины пытаются создать массированные заграждения, так называемые «зубы дракона» под Одессой, однако они им не помогут. По его словам, вся полоса перед бетонированными капсулами ВСУ будет «насмерть заминирована», однако российские войска умеют ставить специальные мирные заграждения. Кроме того, линия фронта растягивается на 1000 км, и ВСУ просто не успеют укрепить ее полностью, добавил эксперт.