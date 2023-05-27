Названа самая популярная авиабомба, применяемая ВС России Воекнэксперт Суконкин назвал ФАБ-500 самым активно используемым российским снарядом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ФАБ-500

ФАБ-500 является самым активно используемым российским боевым снарядом в ходе СВО, заявил NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Он отметил, что радиус поражения такой бомбы составляет 150-180 метров.

Предположу, что чаще всего наша авиация применяет ФАБ-500. Она дает четкий результат. Радиус поражения взрывной волной оценивается в 150-180 метров. Попавший под удар человек, если не погибнет сразу, очень долго будет занят собой, а не обстановкой. В теории нести ее могут практически все наши истребители и бомбардировщики, все зависит от максимальной нагрузки и модификаций, подвесок, — сказал он.

Вечером 20 апреля авиабомба ФАБ-500 взорвалась в Белгороде. В результате ЧП пострадали несколько человек, получили повреждения многоквартирный жилой дом, линия электропередачи и несколько автомобилей. Информацию подтвердили в Минобороны РФ, сообщив, что при выполнении полета с бомбардировщика Су-34 ВКС России произошел «нештатный сход» боеприпаса.

Telegram-канал Mash позже сообщил, что ФАБ-500 нашли во время полевых работ в 23 километрах от границы с Украиной. По информации канала, снаряд планируют обезвредить днем. Пострадавших и разрушений нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.