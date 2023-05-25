Baza: авиабомбу ФАБ-500 нашли под Белгородом Baza: неразорвавшуюся авиабомбу ФАБ-500 нашли в селе Калинино под Белгородом

Фото: EMERCOM of Russia/via Global Look Press

Авиабомба ФАБ-500

Telegram-канал Baza сообщил, что в селе Калинино Белгородской области обнаружена неразорвавшаяся авиабомба ФАБ-500. По данным источника канала, снаряд нашли вечером 24 мая в 300 метрах от улицы Зеленая. Территория была оцеплена, выставлена охрана. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

По информации Baza, ожидается прибытие саперов и взрывотехников.

Telegram-канал Mash пишет, что ФАБ-500 нашли во время полевых работ в 23 километрах от границы с Украиной. По информации канала, снаряд планируют обезвредить днем.

По данным Telegram-канала SHOT, авиабомбу нашли 24 мая около 20:00 мск близ села Калинино Яковлевского района. Пострадавших и разрушений нет.

Вечером 20 апреля авиабомба ФАБ-500 взорвалась в Белгороде. В результате пострадали несколько человек, получили повреждения многоквартирный жилой дом, линия электропередачи и несколько автомобилей. Эту информацию подтвердили в Минобороны РФ, сообщив, что при выполнении полета с бомбардировщика Су-34 ВКС России произошел «нештатный сход» боеприпаса.

22 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об эвакуации жителей 17 домов Белгорода после обнаружения второй авиабомбы ФАБ-500, которая не разорвалась.