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25 июля 2025 в 15:22

Названа причина, по которой утечки газа приводят к катастрофическим взрывам

Депутат Разворотнева: плохая вентиляция в домах приводит к трагедиям из-за газа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Утечки газа приводят к крупным взрывам из-за плохой вентиляции в домах, заявила NEWS.ru зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, необходимо улучшить качество содержания многоквартирных домов, в том числе доверить контроль за вентиляционной системой только лицензированным компаниям.

Такие взрывы бы не приводили к серьезным последствиям, если бы у нас работала вентиляция, если бы этот газ не скапливался. Для того, чтобы все-таки добиться нормальной работы вентиляции, нужно улучшать качество содержания многоквартирных домов. Есть разные предложения по усилению контроля за содержанием этой вентиляции. Эти работы должны проводить только лицензированные организации. На самом деле, накоплен уже целый пакет предложений, — сказала Разворотнева.

Она добавила, что некоторые предложения близки к реализации. Например, уточнила Разворотнева, в течение трех лет можно будет оснастить все дома средствами технологического контроля без заметной финансовой нагрузки на граждан, если будет принят закон об установке за счет газоснабжающих организаций.

Ранее криминалист Михаил Игнатов выразил мнение, что причиной взрыва в жилом доме Саратова могло стать неисправное оборудование. По его словам, также газ в многоэтажке мог взорваться из-за нарушений правил эксплуатации.

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