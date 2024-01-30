Назван самый «народный» автомобиль России Автоэксперт Зенкевич назвал ВАЗ-2107 самой популярной машиной в России

Фото: Всеволод Тарасевич/РИА Новости

ВАЗ-2107

ВАЗ-2107 находится на первом месте по количеству зарегистрированных автомобилей в России, эта машина особенно популярна в регионах, рассказал NEWS.ru автоэксперт Иван Зенкевич. Однако оптимальными по цене и качеству в лидерах идут китайские бренды Chery и Geely.

На первом месте по количеству зарегистрированных автомобилей идет ВАЗ-2107, как это ни удивительно. Это популярная в регионах машина. Далее идут Lada Vesta и Lada Granta. Из китайцев я бы отметил Chery, затем Geely. Если говорить о новых автомобилях, то по оптимальной цене и качеству на сегодняшний день в лидерах Chery и Geely, — сказал Зенкевич.

Ранее Зенкевич сообщил, что появление нового российского автомобильного бренда XCITE является хорошей новостью, но главное, чтобы на рынке была здоровая конкуренция. Он не исключил, что у завода в Санкт-Петербурге есть лицензия Японии, по которой автомобили делают в Китае. Завод является дочерним предприятием АвтоВАЗа и уже выпустил первую партию из нескольких тысяч автомобилей. Транспортные средства планируется начать продавать уже весной 2024 года. Главное, чтобы правительство не придумало историю, что если российское — обязательно к покупке, добавил Зенкевич.