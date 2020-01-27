https://static.news.ru/photo/288ede98-40eb-11ea-a237-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики нашли отца, оставившего своих детей в аэропорту «Шереметьево» 26 января, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.

Нашли папу. В ближайшее время будет информация, какие в отношении него будут меры. <...> сам факт оставления детей в общественном месте со стороны законных представителей является серьёзным нарушением, возбуждена соответствующая статья, — цитирует чиновницу «Интерфакс».

Мужчина оставил своих сыновей пяти и семи лет с запиской, что ему нечем их кормить. Известно, что семья прилетела из Хабаровска. У брошенных мальчиков при себе имеются все документы. Сотрудникам аэропорта они сообщили, что отец их уже бросал.

Перед отъездом в Москву отец забрал документы старшего сына из школы и пояснил, что в столице у них есть где жить и он собирается найти работу. Семья не состояла на учёте как неблагополучная.

Мать детей получила предупреждение за ненадлежащее исполнения родительских обязанностей в 2017 году, тогда она оставила мальчиков одних дома и они обварились кипятком из чайника, получив ожоги. Кузнецова добавила, что детей, которых отец оставил в Шереметьево, отправят в больницу для обследования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело об оставлении в опасности после того, как отец бросил двух маленьких сыновей в аэропорту Шереметьево.